PlayStation Store: PSN-Sale - mehr als 250 Spiele im Angebot

Sony startet mit zahlreichen Angeboten in den Frühling. Wer dem PlayStation Store jüngst einen Besuch abstattete, hat vermutlich bereits bemerkt, dass etliche Spiele im Preis reduziert erhältlich sind. Zu den Highlights zählt unter anderem The Wicther 3. Der Rollenspiel-Hit um Hexer Geralt gibt es derzeit zum Preis von 23,99 Euro - eine Ersparnis von 6 Euro. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten einen weiteren Rabatt und laden The Witcher 3 aktuell sogar für 17,99 Euro auf ihre PS4-Festplatte. Ebenfalls im Angebot befindet sich The Witness. Der knifflige Knobler lässt sich für 14,99 Euro aus dem PlayStation Store herunterladen. Damit sparen Käufer saftige 59 Prozent.

Der Ego-Shooter Call of Duty: Infinite Warfare kostet im aktuellen Angebotszeitraum 52,49 Euro. Abonnenten von PlayStation Plus profitieren erheblich: Der aktuelle Ego-Shooter von Activision kostet für Mitglieder des Online-Dienstes nur 34,99 Euro. Sie erhalten also einen Rabatt von zusätzlichen 25 Prozent. Kräftig im Preis reduziert wurde auch Fallout 4. Der Rollenspiel-Shooter kostet im Moment 44,79 Euro. PS-Plus-Mitglieder starten den Download des Ödland-Abenteuers bereits für 19,59 Euro. Die Liste der 250 im Preis gesenkten Spiele umfasst außerdem Titel wie XCOM, Destiny, No Man's Sky, Batman: Return to Arkham und Oxenfree. Ein Besuch im PlayStation Store dürfte sich also durchaus lohnen. Die Liste mit den Spiele-Angeboten findet ihr auf Reddit. Die Downloads startet ihr wahlweise über eure Konsole oder die PlayStation-Webseite. Beachtet, dass die Aktion zeitlich begrenzt ist - für den Großteil der Spiele auf 15 Tage.