PS Store: Januar-Angebote gestartet, No Man's Sky zum Bestpreis

Natürlich veranstaltet auch Sony zum Jahresende einen Weihnachts-Sale. Der japanische Unterhaltungselektronikhersteller spricht bezüglich seiner angeblich größten Rabattaktion alle Zeiten im Playstation Store zwar von "Januar-Angeboten", gemeint ist aber letztlich dasselbe. In den kommenden Tagen, eine genaue Dauer wird nicht genannt, sind hunderte von "fantastischen" Titeln und DLCs für die beiden Heimkonsolen PS3 und PS4 sowie den Handheld PS Vita um bis zu 60 Prozent im Preis gesenkt.

Eine kleine Auswahl von reduzierten Spielen in Sonys Januar-Sale: Titanfall 2 für 34,99 Euro, Rocket League für 11,99 Euro, Battlefield 1 für 39,99 Euro, No Man's Sky für 25,99 Euro, Rise of the Tomb Raider für 29,99 Euro, The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition für 39,99 Euro, Bloodborne - GotY Edition für 29,99 Euro, GTA 5 für 34,99 Euro, Call of Duty: Infinite Warfare für 44,99 Euro, The Witcher 3: Wild Hunt - GotY Edition für 29,99 Euro, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain für 14,99 Euro, NHL 17 für 34,99 Euro und The Division für 24,99 Euro. Die komplette Liste findet ihr unter dem Quellenlink. Inhaber eines kostenpflichtigen PS-Plus-Abos sparen hin und wieder noch zusätzlich.

Quelle: PS Store