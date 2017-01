PS Plus und Xbox Live Gold: Übersicht der Gratis-Spiele im Januar 2017

Die kostenlosen Spiele für Mitglieder von PS Plus und Xbox Live Gold im Januar 2017 stehen fest - die ersten sind bereits zum Download erhältlich. Zur besseren Übersicht fassen in einer Liste sämtliche Spiele zusammen, die sich in diesem Monat auf PS4, Xbox One und Co. gratis herunterladen lassen. Um die Angebote in Anspruch nehmen zu können, benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold - die Jahresabonnements kosten jeweils um die 50 Euro.

PS Plus-Besitzer freuen sich im Januar 2017 etwa auf Day of the Tentacle. Die Neuauflage des Adventure-Klassikers erstrahlt in einer überarbeiteten Grafik und kommt mit der originalen Sprachausgabe. Ebenfalls für PlayStation 4 steht This War of Mine: The Little Ones als Download bereit. In diesem Kriegsspiel liegt es in eurer Aufgabe, Kinder zu beschützen. Ihr plündert zerbombte Siedlungen, um Nahrung und andere wichtige Dinge zu sammeln, die die Kinder zum Überleben brauchen. Alle weiteren Spiele für PS4, PlayStation 3 und PS Vita listen wir unterhalb dieser Zeilen auf.

Xbox-One-Spieler freuen sich über das Tower-Defense-Spiel mit Action-RPG-Elementen World of Van Helsing: Deathtrap. Zudem lässt sich das Beat'em-Up Killer Instinct Season 2 Ultra Edition für die aktuelle Microsoft-Konsole herunterladen. Wer dagegen eine Xbox 360 besitzt, der kann sich im Januar den Adventure-Jump-n-Run-Mix The Cave sowie das fantastische Jump and Run Rayman Origins kostenlos auf die Festplatte ziehen. Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One lassen sich die 360-Games auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole erleben.

PS Plus Januar 2017: Liste der kostenlosen Spiele (ab 3. Januar)

Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)

Blazerush (PS3)

The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)

Azkend 2

Titan Souls (PS Vita, PS4)

Games with Gold Januar 2017: Gratis-Spiele für Xbox



Ab 1. Januar 2017

World of Van Helsing: Deathtrap (Xbox One) - bis 31. Januar

The Cave (Xbox 360) - bis 15. Januar



Ab 16. Januar 2017

Killer Instinct Season 2 Ultra Edition (Xbox One) - bis 15. Februar

Rayman Origins (Xbox 360) - bis 31. Januar