PlayStation Plus: Die Spiele im März 2017 - Tearaway Unfolded & mehr

Welche Spiele gibt's im März bei PlayStation Plus? Pünktlich zum Monatsanfang kommt die Antwort auf diese Frage von Sony. Über den PlayStation Blog wurde das Lineup der "Gratis-Spiele" für Abonnenten von PS Plus verraten. Das Highlight dürfte dabei für die meisten Spieler Tearaway Unfolded für die PlayStation 4 sein. Das Spiel von Media Molecule nimmt euch mit auf eine Reise durch eine Papierwelt. Ebenfalls für PS4 im Programm ist Disc Jam, ein Multiplayer-Sportspiel für 2 bis 4 Spieler.

PS Plus-Spiele gibt's aber natürlich auch in diesem Monat nicht ausschließlich für die aktuelle Sony-Heimkonsole. Auch für PlayStation 3 und PS Vita können sich Abonnenten von PlayStation Plus weitere Spiele in die Bibliothek klicken. Diesmal für die älteren Konsolen dabei: das Abenteuerspiel Lumo, das Kampfspiel Under Night In-Birth Exe:Late, die Ballerei Earth Defense Force 2025 und das Schnetzel-Adventure Severed.

PlayStation Plus im März - Liste der Spiele

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita, PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)

Die März-Spiele für PS Plus sind ab dem 7. März zum Download verfügbar. Am gleichen Tag werden entsprechend auch die Februar-Spiele ausgemustert und sind nicht mehr in der Mitgliedschaft enthalten. Ihr habt also noch einige Tage Zeit, sie bei Bedarf in eure Galerie zu klicken. Im Februar bot Sony folgende Spiele an: LittleBigPlanet 3 (PS4), Not a Hero (PS4), Starwhal (PS3/PS4), Anna: Extended Edition (PS3), Ninja Senki DX (PS Vita/PS4) und TorqueL (PS Vita/PS4).

Quelle: Sony