PS Plus: Sony wirbt mit Monatsabo für 99 Cent

Sony wirbt mit einem Vorteilspreis für PlayStation Plus. Ein Blick in den PlayStation Store verrät: Die einmonatige Mitgliedschaft lässt sich derzeit für 99 Cent abschließen. Wer die Vorteile des kostenpflichtigen Dienstes zum Aktionspreis ausprobieren will, sollte sich allerdings beeilen. Die Aktion läuft nur bis zum 14. März 2017. Danach lässt sich das Monatsabo wieder für die regulären 6,99 Euro erwerben. Beachtet, dass sich die Mitgliedschaft automatisch verlängert. Schließt ihr innerhalb der Aktion eine Mitgliedschaft für 99 Cent ab, kostet sie ab dem zweiten Monat 6,99 Euro. Wer das Abonnement nicht verlängern will, kann es jederzeit kündigen. Wechselt dafür etwa auf der PlayStation 4 in den Mitgliedsbereich von PS Plus.

Mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus (auch als dreimonatiges und jährliches Abo erhältlich) bekommt ihr beispielsweise Zugriff auf die Online-Funktionen eurer Spiele. Darüber hinaus probiert ihr die Spiele aus, die im Rahmen der PS-Plus-Mitgliedschaft monatlich erscheinen. Im März könnten das PS4-Abenteuer Tearaway Unfolded und Disc Jam als Dreingabe für Mitglieder von PS Plus erhältlich sein, wie ein Fly von französischen Händlern verrät. Die Spiele lassen sich innerhalb einer aktiven Mitgliedschaft zocken. Weitere Vorteile von PS Plus findet ihr auf unserer Themenseite zum Online-Service auf PS4, PlayStation 3 und PS Vita - zusammen mit aktuellen Meldungen. Das Angebot zur einmonatigen Mitgliedschaft bei PS Plus gibt's im PlayStation Store.