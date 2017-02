PlayStation Plus: Sony verschenkt Gratismonat für Nicht-Abonnenten

Wer derzeit kein aktives Abonnement für PlayStation Plus besitzt, für den könnte die aktuell laufende "Komm zurück und spiele weiter"-Aktion interessant sein. Sony verschenkt nämlich derzeit an Nicht-Abonnenten einen Monat des kostenpflichtigen Services. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Nutzer lediglich auf die offizielle Webseite und ihre aktive E-Mail-Adresse des PSN-Kontos angeben. Anschließend erhaltet ihr einen Code, der im PlayStation Store gegen einen Monat PlayStation Plus eingelöst werden kann.

PlayStation-Besitzer, die derzeit ein aktives Abonnement laufen haben, können an dieser Aktion nicht teilnehmen. Denkt daran, dass ihr das einmonatige Abo vor dem Ablauf kündigen müsst, da es sich sonst automatisch um einen weiteren Monat (6,99 Euro) verlängert. Die "Komm zurück und spiele weiter"-Aktion läuft bis zum 1. März 2017. Der zugesendete Code kann nur mit dem registrierten Konto genutzt und nicht an andere Spieler übertragen werden. Weitere Meldungen zu PlayStation Plus findet ihr auf unserer Themenseite.

