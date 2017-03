PS Plus und Games with Gold: Übersicht der Spiele im März 2017

Auch im März 2017 erhalten Mitglieder von PS Plus und Xbox Live Gold wieder Zugriff neue Spiele, die sie im Rahmen ihrer Abonnements kostenlos zocken können. Zu den Highlights auf PlayStation 4 zählt in diesem Monat zweifelsohne Tearaway Unfolded. Das Abenteuer von Media Molecule (Little Big Planet) nimmt euch mit auf ein Abenteuer durch eine Papierwelt. Ihr übernehmt die Kontrolle über Iota oder dessen weibliches Pendant Atoi.

Die beiden Boten haben eine wichtige Aufgabe: Sie müssen dem "Wesen" eine bedeutende Nachricht überbringen - und dabei eine knifflige Reise bestreiten. Ebenfalls auf PS4 im Programm: Disc Jam. Damit erwartet euch ein schnelles Sportvergnügen für zwei bis vier Spieler. Das Indiespiel lässt sich als Mix aus Tennis und Air-Hockey beschreiben. Die neuen PS-Plus-Spiele stehen ab dem 7. März 2017 als Download bereit.

Spieler auf Xbox One und Xbox 360 mit aktiver Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold dürfen sich auf den Horror-Schocker Layers of Fear (1. bis 31. März) und den Koop-Shooter Evolve (16. März bis 15. April) für die Xbox One sowie über den Ego-Shooter Borderlands 2 (1. bis 15. März) und Side-Scroller Heavy Weapon (16. bis 30. März) für die Vorgängerkonsole Xbox 360 freuen. Durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One können die beiden 360-Spiele auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole gezockt werden.

Eine Übersicht mit allen Spielen, die im März für Xbox Live Gold und PS Plus erscheinen, halten wir unterhalb dieser Meldung bereit. Auf unseren Themenseiten zu PS Plus und Games with Gold findet ihr aktuelle Meldungen zu den Online-Diensten für Xbox und PlayStation.

PS Plus - Liste der Gratis-Games im März 2017 (ab 7. März)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita, PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Games with Gold im März 2017

Layers of Fear (Xbox One, 1. bis 31. März)

Evolve (Xbox One, 16. März bis 15. April)

Borderlands 2 (Xbox 360, 1. bis 15. März)

Heavy Weapon (Xbox 360, 16. bis 30. März)