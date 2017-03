Sony und Microsoft haben die Listen der Spiele veröffentlicht, die Mitglieder von PS Plus und Xbox Live Gold im April 2017 im Rahmen ihres Abonnements "kostenlos" erhalten. Besitzer einer PS4 starten die Downloads bei Drawn to Death. Das außergewöhnliche Actionspiel von David Jaffe (Twisted Metal) spielt in einem Zeichenblock und setzt auf einen ungewöhnlichen Grafikstil. Drawn to Death findet als Neuerscheinung den Weg in die Liste der Gratis-Spiele für PS Plus im April 2017.

Ebenfalls mit dabei ist der skurrile Koop-Space-Entdeckungs-Shooter Lovers in a Dangerous Spacetime - ebenfalls für Playstation 4. Gemeinsam mit einem Freund erkundet ihr weit entfernte prozedural generierte Galaxien und könnt dort nur durch Teamplay überleben. Im April außerdem erhältlich: 10 Second Ninja X (PS Vita, Cross Buy mit PS4), Curses 'n Chaos (PS Vita, Cross Buy mit PS4), Invizimals: The Lost Kingdom (PS3) und Alien Rage (PS3). Die PS-Plus-Spiele sind ab dem 4. April als Download erhältlich.

Das "Gratis"-Angebot der Games with Gold im April kann sich durchaus sehen lassen. Gold-Mitglieder dürfen sich auf Ryse: Son of Rome (1. bis 30. April) und The Walking Dead - Season 2 (16. April bis 15. Mai) für Xbox One sowie über Darksiders (1. bis 15. April) und Assassin's Creed Revelations (16. bis 30. April) für Xbox 360 freuen. Dank Abwärtskompatibilität können die beiden Last-Gen-Titel auch auf der Xbox One gespielt werden. Trailer und Videos zu den einzelnen Spielen halten wir nachfolgend für euch bereit.

Spiele bei PS Plus im April 2017 (ab 4. April zum Download)

10 Second Ninja X (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Curses 'n Chaos (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Spiele bei Games with Gold im April 2017

The Walking Dead - Season 2 (Xbox One, 16. April bis 15. Mai)

Darksiders (Xbox 360/One, 1. bis 15. April)