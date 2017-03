Sony wartet heute mit einer durchaus, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, überraschenden Ankündigung auf. Im US-Blog des Konsolenherstellers wurde nun nämlich bekannt gegeben, dass künftig auch PS4-Titel beim Streaming-Service Playstation Now verfügbar sein werden. Damit besteht also die realistische Möglichkeit, exklusive Highlights wie beispielsweise Uncharted 4: A Thief's End auch auf dem PC spielen zu können. Immerhin ist auch The Last of Us über Playstation Now spielbar. Allerdings ist sicherlich davon auszugehen, dass wirklich große Exklusiv-Spiele nur mit ordentlichem Zeitversatz im Streaming-Dienst landen. Bis beispielsweise ein Horizon: Zero Dawn über Playstation Now spielbar ist, dürften noch viele Monate vergehen. Ohnehin hat Sony bisher noch keine konkreten Spiele für die Playstation-Now-Erweiterung angekündigt.

Wann genau PS4-Spiele Aufnahme in den Playstation-Now-Katalog finden werden, hat Sony aber noch nicht verraten. In "einigen Wochen", wie es heißt, soll zunächst eine geschlossene Testphase stattfinden. In deren Verlauf dürfen ausgewählte Abonnenten das neue Features vorab ausprobieren. Und hier wären wir beim eigentlichen Problem: Hierzulande und auch in weiteren Teilen Europas ist Playstation Now nach wie vor nicht verfügbar. Wann sich an diesem Zustand etwas ändern wird, ist nach wie vor völlig unklar.

Allgemeines zu Sonys Gaming-On-Demand-Service: Mit Playstation Now können inzwischen fast 500 - bislang nur - PS3-Spiele auch auf dem PC gespielt werden. Da die Spiele nur gestreamt, also nicht etwa emuliert, werden, fallen die Systemanforderungen relativ niedrig aus. Laut Sony genügen ein Intel Core i3 @ 3,5 GHz beziehungsweise AMD A 10 @ 3,8 GHz, 2 GB RAM und 300 Megabyte Platz auf der HDD. Die Grafikkarte spielt nur eine untergeordnete Rolle. Wichtigster Faktor ist eine stabile Internetverbindung mit mindestens 5 MBit pro Sekunde. Alle weiteren News und Infos zum Thema findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Playstation Now.

Quelle: PS Blog