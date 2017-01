Sony startet eine neue Rabattaktion im PlayStation Store. Wie das Unternehmen über das PlayStation-Blog mitteilt, stehen ab heute und bis zum 2. Februar eine Reihe Spiele mit teils großen Preisnachlässen zum Download bereit. Dabei lassen sich sämtliche Spiele für weniger als 20 Euro erwerben. Zu den Highlights zählen Call of Duty: Advanced Warfare und Call of Duty: Ghosts - die Gold-Editionen beider Ego-Shooter sind mit einem Preisnachlass von 71 Prozent erhältlich.

Hinzu kommt beispielsweise God of War 3 Remastered, das für Mitglieder von PlayStation Plus derzeit 9,49 Euro kostet. Nach der Aktion liegt der Preis wieder bei 34,99 Euro. Außerdem im Angebot: Far Cry 4, Batman: Arkham Knight und Dishonored. Darüber hinaus reduziert Sony die Preise ausgewählter Season-Pässe, etwa für Batman: Arkham Knight, Driveclub und Far Cry 4. Eine Übersicht mit allen aktuellen Angeboten im PlayStation Store findet ihr im PlayStation-Blog. Alternativ öffnet ihr den PlayStation Store auf eurer Konsole und klickt auf "Spiele für unter 20 Euro". Die entsprechende Werbung sollte in Kürze im PSN zu finden sein.

Viele weitere News und Schnäppchenmeldungen findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zum PlayStation Store. Übrigens: Noch bis heute laufen die Januar-Angebote im Online-Shop der PS4. Im Rahmen der Neujahrsschnäppchen kauft ihr beispielsweise The Last Guardian für 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Infos zu den Januar-Angeboten im PSN findet ihr in einer separaten Meldung.