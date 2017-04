PSN: ​Riesiger Sale mit mehr als 480 Spielen im Angebot

Schnäppchenjäger sollten einen Blick in das PSN werfen: Im Online-Shop für PlayStation 4, PlayStation 3 und PS Vita befinden sich aktuell mehr als 480 Spiele im Angebot. Vermutlich handelt es sich dabei um den großen Oster-Sale. Bestätigt ist das seitens Sony bislang nicht. Die aktuellen Deals sind aber bereits über die Webseite psprices.com einzusehen - und im PlayStation Store live geschaltet. Die Liste der Angebote ist breit gefächert, da dürfte für jeden Spieler etwas dabei sein. Im Preis gesenkt wurden Spiele wie GTA 5, Persona 4, Wolfenstein: The Old Blood, Dishonored, Batman: Arkham Knight, Dragon Age: Inquisition und Yakuza 0.

Im Angebot befinden sich außerdem Assassin's Creed Unity, Sniper Elite 3, Rez Infinite, Unravel und Assassin's Creed Syndicate. Um die aktuellen Rabatte einsehen zu können, surft ihr auf die Webseite von psprices.com. Wählt am oberen Bildschirmrand zunächst Deutschland aus und klickt anschließend auf die gewünschte Plattform (PS4, PS3 oder PS Vita), um euch die jeweiligen Angebote anzeigen zu lassen. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten unter Umständen zusätzliche Rabatte. Die Angebote laufen vom 5. April bis zum 27. April 2017. Die jeweilige Angebotsdauer entnehmt ihr den Produktseiten im PlayStation Store. Die vollständige Liste mit allen rabattierten Games dürfte Sony in Kürze im PlayStation-Blog veröffentlichen. Viele weitere News und Hintergründe zum PlayStation Network findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Neogaf, psprices