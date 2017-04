PSN: ​Neuer Sale mit 100 Spielen im Angebot - Bundles zum Vorteilspreis

Sony wirbt mit einem neuen Sale im PlayStation Store. Ein Blick in den Online-Shop auf PlayStation 4, PS3 und PS Vita dürfte sich lohnen - mehr als 100 Spiele sind im Angebot. Schnäppchenjäger erhalten aktuell Rabatte auf Titanfall 2, The Crew, Lego-Spiele, Call of Duty, Battlefield und viele mehr. Besonders für Shooter-Fans attraktiv: das Battlefield-1-Titanfall-2-Bundle, das derzeit für 49,99 Euro als Download erhältlich ist - eine Ersparnis von 100 Euro. Das Spielepaket enthält in der Deluxe-Ausgabe neben beiden Vollversionen auch zahlreiche DLCs, darunter das Roter Baron-Paket für Battlefield 1 sowie Thunderbird-Nose-Arts für alle sechs Titans für Titanfall 2.

Eine Auswahl der erhältlichen Angebote im PlayStation Store: Battlefield 4 Bundle mit BF4 und Hardline (14,99 Euro), Street Fighter 5 2017 Deluxe Edition (39,99 Euro), Tom Clancy's: The Division (19,99 Euro), No Man's Sky (17,99 Euro), Need for Speed (19,99 Euro), Destiny: The Collection (25,79 Euro), Call of Duty IW Legacy + Destiny The Collection Edition (69,99 Euro), Call of Duty Infinite Warfare + Destiny The Collection Edition (54,99 Euro), PES 2017 (14,99 Euro), Rocket League (13,99 Euro) und Lego Jurassic World (17,99 Euro).

Interessierte sollten sich mit dem Kauf womöglich beeilen, denn die Angebote sind zeitlich begrenzt. Der Sale läuft vom 26. April bis zum 11. Mai. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten auf ausgewählte Aktionen weitere Rabatte. Die vollständige Liste mit allen derzeitigen Angeboten im PSN findet ihr auf psprices.com. Übrigens: Für kurze Zeit läuft noch der große Oster-Sale im PSN.

Quellen: PSPrices, rentedart.com