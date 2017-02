Ein wichtiger Punkt bei VR (Virtual Reality) ist das Tracking. Dieses ist dafür zuständig, die Position und Bewegungen des Spielers im Raum zu erkennen und mit den Informationen, die durch die Bewegung der VR-Brille und das Bedienen des Controllers entstehen, zu kombinieren. Je nach verwendetem Trackingsystem wird dabei die Bewegungsfreiheit des Spielers sehr stark eingeschränkt - bewegt man seinen Körper im Falle der Playstation in einen Bereich, der von der für das Tracking verwendeten Kamera nicht erfasst wird, können Aktionen und Bewegungen nicht mehr korrekt weitergegeben werden.

Der von der Kamera erfasste Bereich bei Playstation VR Quelle: Sony Sony hat nun ein Patent eingereicht, welches eine neue Trackingmethode ermöglichen kann. Dies berichten mehrere Newsseiten wie unter anderem auch GIGA.de. Beim neuen Verfahren wird offenbar ein Gerät Lichtstrahlen aussenden - die vom Nutzer, der VR-Brille und dem Controller reflektierten Lichtstrahlen dienen dann zur genaueren Bestimmung der Position und der Bewegungen des Spielers. Dabei spielen Reflexionswinkel und minimale Zeitverzögerungen der Lichtstrahlen eine Rolle. Ein ähnliches (per Laser umgesetztes) Verfahren wendet auch HTC Vice an. Was aber noch komplett im Dunklen liegt, und das obwohl wir von einer auf Licht basierenden Idee sprechen, sind die genaueren Pläne von Sony. Man weiß bislang noch nicht, ob das Projekt lediglich eine Studie für mögliche Techniken ist oder ob es einen wichtigen Status genießt und in jedem Falle zu einem endgültigen Produkt führen soll. Daher ist auch naturgemäß unklar, ob das Patent für das aktuelle Playstation VR-Portfolio dienen soll oder möglicherweise erst für zukünftige Produkte rund um die Playstation und Virtual Reality Verwendung finden kann.