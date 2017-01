PS4 Wireless Headset - Platinum Edition im Trailer​

31.01.2017 um 09:15 Uhr Seit Mitte Januar ist das Wireless-Headset für Sonys Playstation 4 in der Platinum-Edition erhältlich. Dieser Trailer fasst die Features zusammen. Das aktuelle Wireless-Headset für die PS4 bietet unter anderem 7.1-Sound sowie Mikrofone mit Rauschunterdrückung. Das Headset kann an der Playstation 4 grundsätzlich kabellos betrieben werden, es liegt allerdings auch ein 3,5-mm-Audiokabel ein - unter anderem für die Verwendung in Verbindung mit Playstation VR.

