15:21

Playstation Experience (PSX) 2017: Unsere Highlights Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73591%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1225312%26product%5Fid%3D220102%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73591[/ctecvideo]

Playstation Experience (PSX) 2017: Unsere Highlights

17.04.2017 um 14:15 Uhr Sony fährt für die Playstation Experience (PSX) 2017 in München die großen Geschütze auf. Neben Titeln wie Tekken 7, Prey und Dirt 4 haben sich unsere Redakteure noch weitere Perlen der Sony-Konsole anschauen dürfen. Was sie angespielt haben und wie es ihnen gefallen hat, seht ihr in folgendem Video.

Mehr zu PlayStation 4 findet ihr auf unserer Themenseite.