PS4-Highlights 2017: Video-Ausblick mit den wichtigsten Spielen

Neues Jahr, neue Spiele: 2017 warten einige Leckerbissen auf Besitzer einer PS4 beziehungsweise der PlayStation 4 Pro. Welche Spiele ihr euch unbedingt vormerken solltet, verrät unser nachfolgender Video-Ausblick gleich unterhalb dieser Zeilen. Schon in den ersten beiden Monaten stehen echte Highlights in den Startlöchern. Den Anfang macht Resident Evil 7 von Capcom. Für Fans ungewohnt: Resi 7 wird ausschließlich in der Ego-Perspektive spielbar sein. Trotzdem soll das klassische Survival-Horror-Feeling erhalten bleiben, versichert das japanische Entwicklerstudio. Noch mehr Gruselspaß gibt's übrigens in Verbindung mit PlayStation VR. Das komplette Spiel soll von Anfang bis Ende mit VR-Headset absolviert werden können. Im Februar 2017 geht's dann weiter mit dem PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn, einem Action-Rollenspiel der Killzone-Schöpfer Guerilla Games.



Was kommt noch?

Voraussichtlich im Frühjahr 2016 folgt dann Mass Effect Andromeda. Bioware verspricht das bis dato größte Spiel im titelgebenden Universum. Wir sind gespannt, ob das Sci-Fi-Abenteuer den hohen Erwartungen standhalten wird. Wer auf Open-World-Action steht, greift zu Ubisofts Ghost Recon: Wildlands. Shooter-Fans versorgt Arkane Studios im neuen Jahr mit Prey. Wer japanischen Produktionen nicht abgeneigt ist, bekommt mit Persona 5 und Ni No Kuni 2 neues Spielefutter. Ebenfalls in der Liste, aber noch ohne konkreten Release-Termin, sind potenzielle Hitkandidaten wie God of War, Detroit: Become Human und The Last of Us: Part II. Um diese PS4-Kracher überhaupt 2017 erscheinen, ist jedoch fraglich. Welchen Games fiebert ihr 2017 entgegen und auf welche Titel könnt ihr verzichten? Eure Meinung in die Kommentar!

Lesetipp: Eine Übersicht sämtlicher PS4 Spiele für 2017 findet ihr unter dem Link.