PS4 Slim und Pro: Konsolen als Laptop-Mod

Die aktuelle Konsolengeneration Playstation 4 und Xbox One hat einen Nachteil: Es ist nicht möglich, von unterwegs aus zu spielen. Schließlich schleppt niemand die Geräte plus einen TV mit in ein Café, um dort ein wenig zu daddeln.

Der Konsolen-Modder Ed Zarick stellt auf Anfrage Laptop-Versionen der Konsolen her. Diese Geräte nennt er Playbooks. Sie bieten ein neues Gehäuse, welches sich zusammenklappen lässt sowie einen integrierten Bildschirm. Damit sehen die Playbooks aus wie Notebooks. Mit der PS4 Slim nahm Ed Zarick jetzt eine weitere Variante in sein Angebot auf. Der Bildschirm dieses Playbooks ist 19 Zoll groß und damit etwas kleiner als die der anderen Playbooks mit 22 Zoll. Verbaut ist außerdem ein HDMI-Splitter, mit welchem Käufer die Geräte bei Bedarf an einen regulären Fernseher anschließen können. Da es keinen Akku in den Gehäusen gibt, ist es nötig, die Playbooks regulär an eine Steckdose anzuschließen.

Außerdem erstellte Ed Zarick eine Sonderanfertigung eines PS4-Pro-Playbooks. Dieses besitzt einen 24-Zoll-Bildschirm und ist damit nicht mehr ganz so komfortabel mitzunehmen. Dafür verbaute der Modder noch einen Android-Touch-Screen über welches die Playstation-App genutzt werden kann.

Ed Zarick baut das Playbook 4 S für 1.495 Dollar oder 1.195 Dollar, wenn man ihm die Konsole zukommen lässt. Auf Nachfrage über seine Website erweitert er für seine Kunden auch den Festplattenspeicher.

Quelle: Polygon