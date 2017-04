Playstation 4: Kakerlaken lieben Sonys Konsole

In Manhattan existiert der Reparaturdienst XCubicle, der sich um defekte Konsolen kümmert. In einer Ecke des Raumes stapeln sich schwarze Säcke - und in diesen befinden sich unzählige Kakerlaken, welche die Mitarbeiter aus Konsolen holen.

Unternehmens-Mitgründer Patrick Che erklärt, dass die meisten Konsolen horizontal in einer dunklen Ecke stehen und dies sind ideale Brutplätze für Schaben. Die Schädlinge haben es besonders auf Sonys Playstation 4 abgesehen, was auch einen besonderen Grund hat. Denn die Abluftgitter der Konsole sind breiter angelegt als die anderer Konsolen. Kakerlaken können also besser in die Geräte hinein kriechen.

Doch auch aus Xbox-One-Konsolen werden immer wieder die Schaben entfernt, denn auch diese Konsolen werden oft horizontal in dunklen Ecken gelagert, doch die PS4 ist für die Tierchen ein offenbar beliebteres "Hotel". XCubicle verlangt inzwischen 25 US-Dollar, um die Kakerlaken aus einer Konsole zu entfernen und das Geschäft scheint sich zu lohnen. Denn Sony nimmt diese Geräte nicht für eine Reparatur an, weswegen den Besitzern nur der Gang zu einem privaten Unternehmen übrig bleibt.

In den meisten Fällen wissen die Konsolenbesitzer gar nicht, dass sich Schaben in den Geräten befinden. Diese funktionieren einfach irgendwann nicht mehr und werden sie dann geöffnet, dann sieht man die Kadaver der Tiere, die durch Stromstöße aus dem Netzteil sterben sowie deren Exkremente. Um die Konsole dann wieder zum Laufen zu bekommen, muss das Netzteil ersetzt und das Gerät gereinigt werden.

Auch, wenn er sich damit vielleicht ein gutes Geschäft ruiniert, hat Patrick Che einen Tipp: Konsolen sollten immer an offenen Stellen stehen, wo sie viel Luft bekommen und keinen Brutplatz für Schaben darstellen können.

Quelle: Kotaku