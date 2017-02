Playstation 4: Konsole aus Station für krebskranke Kinder gestohlen

Manchmal fragt man sich, wo Moral und Anstand geblieben sind und wie Menschen noch ruhig schlafen können, wenn sie krebskranken Kindern eine Konsole gestohlen haben.

Die Kinder, die immer wieder zu Therapien auf die Krebsstation des New Zealands Wellington Hospital müssen, freuen sich, wenn Sie sich mit der Playstation 4 dort etwas ablenken können. Die Konsole wurde dem Krankenhaus gespendet und soll den rund 15 kleinen Patienten ihren Aufenthalt etwas angenehmer gestalten. Doch die PS4 wurde jetzt gestohlen und das, obwohl sie auf einem Tisch festgeschraubt war.

Der neunjährige Angus Little, der wegen eines inoperablen Hirntumors zur wöchentlichen Chemotherapie ins Krankenhaus muss, ist wütend über den Diebstahl. Die PS4 sei für ihn und die anderen Kinder eine nette Ablenkung gewesen. Außerdem hätten die Diebe auch sein Lieblingsspiel Minecraft mitgenommen. Damit ist auch das Anwesen weg, an dem er im Spiel gearbeitet hat. Seine Mutter zeigt sich ebenfalls verärgert und vermutet, dass dies nicht der erste Diebstahl einer Konsole war. Die Playstation 4 sei immerhin festgeschraubt gewesen. Sie kann es gar nicht glauben, dass jemand auf die Krebsstation kommt, die Konsole abschraubt und so den kranken Kindern den wenigen Spaß nimmt, denn sie im Krankenhaus haben.

Angus und seine Mutter versuchen jetzt, über Facebook an Spenden zu kommen, um eine neue Konsole kaufen zu können. Über die Website des New Zealands Wellington Hospital können ebenfalls Spenden getätigt werden - sofern man in Neuseeland wohnt.

