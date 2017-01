PS4: Spiele-Releases 2017 im Trailer - Sony stimmt auf Highlights ein

Die Release-Liste der PS4-Spiele für 2017 fällt umfangreich aus. Auf welche Highlights sich Spieler in diesem Jahr freuen dürfen, fasst Sony in einer kleinen Trailer-Show zusammen. Bei den im nachfolgend angehängten Video vorgestellten Spielen handelt es sich um Titel, die exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Daher fehlen potenzielle Hit-Kandidaten wie Resident Evil 7, For Honor und Mass Effect Andromeda.

PS4-Spieler sollten sich etwa den 1. März rot im Kalender markieren. An diesem Tag soll Horizon: Zero Dawn auf den Markt kommen. Im Action-Adventure der Killzone-Macher von Guerrilla Games schlüpft ihr in die Rolle von Aloy, einer rothaarigen jungen Jägerin. Sie gehört einem der ersten Stämme an, die sich in der Welt angesiedelt und mit der Jagd auf die Maschinenwesen begonnen haben. Für das Überleben im Kampf gegen die Maschinen verfügt Aloy über fortschrittliche Handwerksfähigkeiten, die es ihr erlauben, mit Teilen der Roboter und anderen Dingen, die sie in der offenen Spielumgebung findet, nützliche Gegenstände herzustellen.

In diesem Jahr steht außerdem der Release von Gran Turismo Sport an. Das zunächst für den 16. November 2016 angekündigte Rennspiel wurde im August des vergangenen Jahres auf unbestimmte Zeit verschoben. Einen neuen Release-Termin teilten die Entwickler von Polyphony Digital bislang nicht mit. Wie sich Gran Turismo Sport spielt, lest ihr in unserer umfangreichen Hands-On-Vorschau. Die 2017-Releases von Detroit: Become Human und Nights werden im Video ebenfalls erwähnt. Allerdings handelt es sich dabei um einen Fehler, wie Sonys Shuhei Yoshida jüngst über Twitter mitteilt. Offenbar hätten die Spiele im Trailer gar nicht auftauchen sollen. Einen Überblick über alle PS4-Spiele-Releases 2017 findet ihr in unserer stets aktualisierten Terminliste.