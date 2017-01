PS4 Slim in weiß: Sony kündigt neues Farbmodell an

Sony kündigt ein neues Farbmodell für die PS4 Slim an. Über das PlayStation Blog schreibt das Unternehmen, dass die schlankere Konsole ab dem 6. Februar in der Farbe Glacier White erhältlich sein wird. Bislang war die im September 2016 eingeführte Slimvariante nur in Schwarz zu erwerben. Passend zum weißen Gehäuse der Konsole legt Sony dem Paket zwei Controller in der Farbe Glacier White bei. Bislang scheint die weiße Farbvariante nur für die 500-Gigabyte-Version der PlayStation 4 Slim zu gelten. Ob auch das 1-Terabyte-Modell in edlem Weiß erscheint, ist bislang nicht bekannt. Entsprechende Infos teilte Sony im aktuellen Eintrag auf dem PlayStation Blog nicht mit. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle.

Behaltet am besten unsere Themenseite zur PlayStation 4 im Auge. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Bilder zur Sony-Konsole zusammen. Die PS4 Slim kam im September 2016 für unverbindliche 299 Euro auf den Markt. Die Konsole weist die gleichen Spezifikationen auf wie die Standard-PlayStation 4. Allerdings verbaute Sony die Hardware in einem kleineren Gehäuse. Mitte November 2016 kam mit der PS4 Pro ein leistungsstärkeres PlayStation-4-Modell in den Handel. Die Konsole unterstützt durch die zusätzliche Leistung 4K-Auflösungen und weitere Grafikoptionen. Die PlayStation 4 Pro ist für 399 Euro erhältlich. Eine weiße PS4 Pro kündigte das Unternehmen bislang nicht an.

Quelle: PlayStation-Blog