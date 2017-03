Seit dem heutigen Freitag, den 3. März 2017, ist die Nintendo Switch offiziell im Handel erhältlich. Konkurrent Sony ließ es sich nicht nehmen, den Verkaufsstart von Nintendos neuer Hybrid-Konsole für eine eigene Werbekampagne zu nutzen. So weist PlayStation Italia seit dem gestrigen Donnerstag über Twitter auf ein regionales Angebot im Zusammenhang mit der PS4 hin.

"Morgen ist ein spezieller Tag für die Welt des Gamings", ist da im Beitrag in weißer Schrift vor einem roten Hintergrund zu lesen. Schriftart und Farben gleichen wohl nicht durch Zufall denen, die Nintendo im Rahmen der Vermarktung der Switch-Konsole verwendet. Schräger wird die Promotion dadurch, dass Sony bezugnehmend auf den Switch-Launch für einen besonderen Auktionspreis die Werbetrommel rührt.





Die reguläre PlayStation 4 mit 500 GB Speicherplatz ist in ausgewählten Stores in Italien kurzfristig für 200 Euro erhältlich. Sony legt mit dem Spruch "Auch am morgigen Tag, trefft die richtige Entscheidung. PlayStation 4 weiß dich immer zu überraschen." im Tweet noch einen oben drauf. Sony verwaltet in mehreren Regionen Europas eigene Twitter-Kanäle, die teils unabhängig voneinander eigene Social-Media-Kampagnen fahren.

Das britische Pendant PlayStation UK verzichtete etwa aufs Trollen und gratulierte Nintendo stattdessen zum Switch-Launch. Ob sich der Kauf der Nintendo Switch lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Hardware-Test. Mit The Legend of Zelda: Breath to the Wild hält Nintendo jedenfalls ein echtes Meisterwerk zum Verkaufsstart der Konsole in den Händen.

Quelle: Dualshockers

WOW! Congratulations to @NintendoUK. Whatever adventure you go on this weekend, what an amazing time for gaming! pic.twitter.com/QXbZSc1jsA — PlayStation UK (@PlayStationUK) 2. März 2017