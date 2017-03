Die PlayStation 4 dominiert die US-Charts auch im Februar 2017. Wie die Webseite Venturebeat in Bezug auf Angaben der Marktforscher von NPD Group berichtet, verkaufte sich die aktuelle Sony-Konsole im vergangenen Monat in Nordamerika häufiger als Microsofts Xbox One und Nintendos Wii U. Damit klettert die PlayStation 4 zum vierten Mal in Folge auf den ersten Platz der US-Konsolen-Charts.

Der Erfolg dürfte auf die aktuellen Spiele-Highlights zurückzuführen sein. Ende Januar erschien mit Resident Evil 7 der neue Horror-Schocker samt Unterstützung für PlayStation VR; am 7. Februar kam das Action-Rollenspiel Nioh exklusiv für PS4 auf den Markt. Abgerundet wurde der Februar in den USA mit dem Open-World-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn - alle Spiele räumten hervorragende Kritiken ab. Konkrete Verkaufszahlen nannte die NPD Group nicht. Daher bleibt auch abzuwarten, wie oft sich die Echtzeitstrategie Halo Wars 2 verkaufen konnte, das im Februar für Xbox One veröffentlicht wurde.

Es wird spannend zu sehen, welche Reihenfolge sich für den aktuellen Monat ergibt. Seit dem 3. März mischt die Nintendo Switch mit. Und offenbar kräftig: In den USA wurde die Konsole innerhalb der ersten zwei Tage häufiger verkauft als jede andere Nintendo-Konsole zuvor, wie Nintendo-US-Präsident Reggie-Fils Aime im Gespräch mit der New York Times bestätigte. Konkrete Zahlen nannte der Nintendo-Chef zwar nicht. Allerdings erwähnte er, dass sich die Wii hinter dem Switch-Launch platzierte. Viele weitere News zur PlayStation 4 und Nintendo Switch findet ihr auf unseren verlinkten Themenseiten.