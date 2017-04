PS4: ​Jak & Daxter-Klassiker von Naughty Dog kommen zurück - Erstes Teaser-Video

Sony legt PS2-Klassiker für PlayStation 4 neu auf. Wie der PS4-Hersteller in einem aktuellen Eintrag im PlayStation-Blog bestätigt, dürfen sich Spieler auf ein Wiedersehen mit Jak und Daxter freuen. Geplant sind die Abenteuer Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Jak 2 und Jak 3. Der Release der von Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) entwickelten PS2-Klassiker soll noch im Laufe des Jahres erfolgen. "Langzeitfans und neue Spieler können erneut die unglaublichen Abenteuer von Jak und Daxter erleben und dabei sein, wie sie die alten Lande erkunden, um das Mysterium der Vorväter zu lösen", schreibt Sony.

Ebenfalls geplant ist eine Neuveröffentlichung von Jak X: Combat Racing. Der wilde Fahrzeugkampf soll zum ersten Mal seit Oktober 2005 wieder verfügbar sein - diesmal auf PlayStation 4. Sony kommentiert: "Ursprünglich für PS2 erschienen, wird Jak X im Laufe des Jahres Richtung PS4 düsen. Egal ob Adventure- oder Exhibition-Modus, in diesem schonungslosen Buggy-Brawler warten Stunden der Herausforderung und Unterhaltung auf euch." Um Online-Features wird das Rennspektakel zwar nicht ergänzt. Allerdings ist der bereits aus der PS2-Version bekannte Splitscreen-Modus für knackige Couchduelle mit dabei.

Spieler erleben die PS2-Klassiker auf PlayStation 4 in 1080p-Rendering und sacken Trophäen ein. Außerdem sind Remote Play, Share Play und die Unterstützung des Aktivitäten-Feeds mit dabei. Ein erstes Teaser-Video schaut ihr euch im nachfolgenden Stream an.

