Sony gewährt auf der PlayStation Experience in München einen Blick in die Spielezukunft der PlayStation 4. Geladene Medienvertreter hatten in der vergangenen Woche die Möglichkeit, eine Vielzahl neuer Spiele für die aktuelle Sony-Konsole auszuprobieren. Mit dabei sind frische Eindrücke zu Gran Turismo Sport, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Sudden Strike 4 und dem VR-Shooter Farpoint. Wie gut sich die kommenden PS4-Spiele spielen, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das nachstehende Video. Im Clip stellen euch unsere Redakteure ihre Highlights der PlayStation Experience in München vor.

Blockbuster auf der E3 2017?

Die großen Ankündigungen und Vorstellungen erwarten wir für die E3 2017. Zu den Highlights dürfte God of War zählen, das auf der Spielemesse im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Nach der Zerstörung des Olymps in God of War 3 steht Kratos in GoW 4 einer neuen Herausforderung gegenüber. Er muss lernen, seinen unbändigen Zorn zu kontrollieren, bevor er endgültig auf die dunkle Seite abrutscht. Das Leben des Halbgotts nimmt eine glückliche Wendung, als sein Sohn geboren wird. Kratos lernt, Verantwortung zu übernehmen. Wir tippen darauf, dass Sony zur E3 2017 weitere Gameplay-Eindrücke zum God of War für PS4 zeigt - und womöglich den exakten Release-Termin nennt. Außerdem könnte es frische Infos zu Uncharted: The Lost Legacy und The Last of Us Part 2 geben. Unsere Themenseite zur E3 2017 hält euch auf dem Laufenden.