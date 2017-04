PS4: Gesamtverkäufe erreichen 60-Millionen-Marke

Sony hat seine Bilanzen für das letzte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. Darin tauchen natürlich auch die Verkaufszahlen der PS4 auf. Demnach konnte der japanische Elektronikriese zwischen 1. Januar und 31. März 2017 weitere knapp 3 Millionen Exemplare seiner erfolgreichen Heimkonsole absetzen. Im Geschäftsjahr 2016 (1. April 2016 bis 31. März 2017) waren es 20 Millionen, was Sony im Vorfeld ziemlich exakt so prognostiziert hatte.

Insgesamt kommt die PS4 somit seit Launch (November 2013) auf 60 Millionen Verkäufe weltweit. Diese Zahl bezieht sich auf alle inzwischen erhältlichen Varianten, also "Standard"-PS4, PS4 Slim und PS4 Pro. Im jetzt laufenden Geschäftsjahr 2017 (1. April 2017 bis 31. März 2018) will Sony weitere 18 Millionen Stück an den Mann und die Frau bringen. Sollte sich auch diese Prognose bewahrheiten, würde die PS4 mit dann 78 Millionen bereits an den Gesamtverkäufen des Vorgängers PS3 (circa 84 Millionen) kratzen.

Quelle: Sony via DualShockers