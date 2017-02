PS4 Firmware 4.50: Nur eine externe Festplatte gleichzeitig möglich

Sony bereitet die PS4 Firmware 4.50 vor. Ausgewählte Spieler probieren die neuen Funktionen des System-Updates schon jetzt aus. Im Rahmen eines Beta-Tests lässt sich etwa das neue Festplatten-Feature nutzen. Mit der PS4 Firmware 4.50 erlernt die Spielekonsole die Unterstützung von externen Festplatten. Anwender erweitern somit die Speicherkapazität der PlayStation 4 über eine per USB betriebene Festplatte - unterstützt werden HDDs mit bis zu 8 Terabyte.

Wie aus einem Bericht eines Beta-Testers hervorgeht, lassen sich allerdings nicht mehrere Festplatten gleichzeitig an der PS4 verwenden. Sobald eine zweite externe Festplatte an die PS4 angeschlossen wird, weist eine Fehlermeldung darauf hin, dass bereits eine andere Festplatte mit der PS4 verbunden ist. Nutzer erhalten anschließend die Möglichkeit, zur bereits angesteckten HDD zu wechseln. Anders als etwa bei Microsofts Xbox One können PS4-Anwender also nicht mehrere Festplatten gleichzeitig an ihrer Konsole verwenden, sondern müssen sie bei einem Datenträgerwechsel umstöpseln.

Ob Sony die Festplatten-Limitierung in der finalen PS4 Firmware 4.50 aufhebt, bleibt abzuwarten. Unsere Themenseite zur PlayStation 4 hält euch mit aktuellen News auf dem Laufenden. Noch ist unklar, zu welchem Zeitpunkt Sony die neue System-Aktualisierung für alle Anwender als Download freigibt. Gestern berichteten wir über ein Problem mit den externen Festplatten und dem Ruhemodus der PS4.

Quelle: Just Push Start