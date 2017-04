PS4: Burger King startet kreativen Lieferservice - zunächst nur in Spanien

Bei Burger King online bestellen - auf PS4 in Spanien bald für eine kurze Zeit möglich. Der spanische Ableger der bekannten Fast-Food-Kette stellt in einer aktuellen Mitteilung einen durchaus kreativen Lieferservice vor. An den nächsten vier Wochenenden vom 28. April bis zum 21. Mai können spanische Spieler auf PlayStation 4 im Handumdrehen bei Burger King bestellen und ihre gewünschten Menüs nach Hause liefern lassen. Das Ganze funktioniert nicht per App, stattdessen nehmen neun Top-Spieler aus der Gaming-Szene die Bestellungen entgegen. "Gäste und Fans können das Ganze live im Burger-King-Restaurant in Madrid (69, Gran Via) verfolgen, wo eigens ein Operationszentrum hierfür eingerichtet worden ist", heißt es in der Ankündigung zum Lieferservice auf PlayStation 4.

Um an der "Burger Clan"-Aktion teilnehmen zu können, müssen sich spanische PS4-Spieler zunächst auf der Webseite burgerclan.es registrieren und ihr Profil anschließend mit ihrem PlayStation-Network-Konto verknüpfen. Danach können sie ihren favorisierten Top-Spieler zu ihrer Freundesliste hinzufügen, um die Bestellungen während der Zock-Session schließlich aufgeben zu können. "Und das ohne das Spiel unterbrechen und den Controller aus der Hand legen zu müssen", kommentiert die Fast-Food-Kette zur Aktion. An "Burger Clan" nehmen unter anderem Alfonso Ramos Cuevas "Herzex", FIFA World Champion 2008 und 2012, sowie Roberto Abreu "Glaaix", spanischer Call of Duty-Spieler, teil. Ob die Profispieler die einzelnen Bestellungen auch händisch an die Kunden ausliefern, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Ein Teaser-Video zum Service findet ihr im nachfolgenden Stream. Noch ist unbekannt, ob die Burger-Clan-Aktion zu einem späteren Zeitpunkt auch in Deutschland startet.