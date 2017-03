Planet der Affen: Survival - Woody Harrelson durfte nicht auf Primat machen

Oh Dubidu, ich möchte sein wie Du-hu-hu... Schimpanse King Lui, der das Affenleben satt hat, könnte es wohl kaum verstehen, dass ausgerechnet ein Mensch als Primat über die Leinwand hüpfen möchte.

Woody Harrelson verrat aber in einem Interview mit der Cinemablend kürzlich, dass er mit seiner menschlichen Rolle in Matt Reeves "Planet der Affen: Survival" nicht ganz einverstanden war und extrem bemüht war, um auf der haarigen Gegenseite spielen zu dürfen:"Ich habe alles versucht. Wirklich alles. Und sie [die Crew] haben nur gesagt: 'Nein, du bist ein Mensch.' Und ich meinte: 'Nein, Affe.', sie dann wieder: 'Nein, Mensch.' So ging es eine Weile hin und her. Es war brutal"

Kollege Andy Serkins durfte im Gegenzug sogar den Alpha-Affen machen. Während in den alten Adaptionen noch Schauspieler in Anzügen und Masken steckten, wird in den neuen Prequels nur mit der Motion-Capture-Technik gearbeitet um die hochintelligenten Urwaldkreaturen zu animieren. Vielleicht klappt's nächstes Mal, Woody.