Planet Coaster: ​Entwicklerteam verklagt Atari wegen Rollercoaster Tycoon

Einem Bericht des Online-Magazins TMZ zufolge hat das Entwicklerstudio Frontier Developments den Publisher Atari wegen ausstehender Zahlungen verklagt. Im Speziellen geht es dabei um die Freizeitpark-Simulation Rollercoaster Tycoon 3, das im Jahr 2003 von Frontier entwickelt und 2004 schließlich veröffentlicht wurde. Im Vertrag zwischen den beiden Unternehmen wurde festgelegt, dass Frontier Developments genaue Einblicke in die Umsatzzahlen von Rollercoaster Tycoon 3 erhält. Informationen einer nicht genannten Internetseite zufolge, müsste Frontier eine Zahlung in Höhe von 3,37 Millionen US-Dollar an Tantieme von Publisher Atari erhalten. Bislang wurden allerdings nur 1,17 Millionen US-Dollar gezahlt - demnach stehe eine Zahlung von 2,2 Millionen US-Dollar noch aus. Der Fall um die ausstehenden Zahlungen soll nun über das Gericht entschieden werden.

Publisher Atari hat 2003 - im Jahr der Entwicklung von Rollercoaster Tycoon 3 - Insolvenz angemeldet. Allerdings konnte sich das Unternehmen retten und erzielt heute sogar wieder Gewinne. Gegenüber der Internetseite GameStar bestätigte David Walsh, Chief Operating Officer bei Frontier Developments, dass das Studio tatsächlich eine Klage eingereicht hat: "Wir können bestätigen, dass Frontier Klage gegen Atari eingereicht hat. Wir haben versucht, die Situation seit April 2016 ohne rechtliche Schritte zu lösen. Bis heute wurde uns das per Vertrag zugesicherte Recht verweigert, die Bücher von Atari zu prüfen. Leider sehen wir keinen anderen Weg, unser Sorgen zu beseitigen. Wir können weiteren Kommentar zur Sache abgeben, solange das Verfahren läuft." Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Entwickler Frontier Developments mit Planet Coaster die erste eigene Freizeitpark-Aufbau-Simulation.

Quelle: TMZ