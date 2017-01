Planet Coaster: Fan entwirft spektakuläre Todesstern-Achterbahn

Dass Planet Coaster einen meisterlich umfangreichen Editor bietet, darüber haben wir schon voll des Lobes in unserem Test hingewiesen. Seit Release der ersten Alpha haben Fans schon allerhand verrückte Kreationen für den Themenpark-Simulator entworfen. Eine der vielleicht besten Achterbahnen bisher hat aber erst kürzlich das Licht der Welt erblickt. Death Star Strike heißt die Bahn, in die der Star Wars-Fan "Guitar Covers Inc." wohl etliche Stunden seiner Freizeit investierte.

Die Achterbahn macht den Todesstern zur Hauptattraktion. Jede Fahrt hat echten Show-Charakter und ist von Anfang bis Ende nahezu perfekt durch choreographiert. Sie beginnt mit einem simulierten Warpsprung ins All und einem anschließenden Gefecht zwischen einem X-Wing und Tie-Fighter. Gegen Ende geht's schließlich in den berühmten Kanal an der Oberfläche des Todessterns, den Fans aus Star Wars: Episode 4 kennen. Perfekt wird die Star Wars-Atmosphäre jedoch erst durch die vielen Skriptsequenzen, die Soundeffekte und die Orchestermusik von Altmeister John Williams.

Aber urteilt doch selbst: Das unten eingebettete Video lässt euch an einer Rundfahrt teilhaben. Angespornt durch das positive Feedback aus der Community, hatte "Guitar Covers Inc." übrigens ein neues Projekt in Angriff genommen. Er wollte eine ähnliche Achterbahn auf dem Waldmond Endor entwerfen, scheiterte jedoch am Vegetationslimit in Planet Coaster. Die immense Anzahl an Bäumen brachte das Spiel regelmäßig zum Absturz, berichtet er. Mehr über Planet Coaster findet ihr auf unserer Themenseite.