Beamdog hat am gestrigen Abend wie bereits im Vorfeld vermutet eine Enhanced Edition von Planescape: Torment angekündigt. Für die Überarbeitung des morbiden Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 1999 konnte die Unterstützung von Branchenveteran Chris Avellone gewonnen werden, der als Lead Designer für das Originalspiel zuständig war. Eine kleine Überraschung stellt der sehr baldige Release-Termin dar: Planescape: Torment erscheint nämlich bereits am 11. April für PC (Steam und GOG.com) sowie Smartphones und Tablets.

Nicht erwarten sollte man von Planescape: Torment - Enhanced Edition ein vollwertiges Remake mit State-of-the-Art-Technik. Beamdog hat eher dezente Verbesserungen vorgenommen, wie bereits bei den Remasters von Icewind Dale und Baldur's Gate. Unter anderem wurde einige Komfort-Features wie Quickloot, Combat-Log und Area-Zooming ergänzt. Außerdem wird das Interface (und nur das!) in 4K-Auflösung gerendert. Screenshots findet ihr in der Galerie. Den Ankündigungs- und zugleich Launch-Trailer zu Planescape: Torment - Enhanced Edition gibt's direkt im Anschluss. Das Team von Beamdog versicherte im Forum übrigens bereits, das keine inhaltlichen Ergänzungen ins Spiel kommen sollen - also keine neuen NPCs, keine zusätzlichen Quests und kein Multiplayer-Modus. Bei bisherigen Neuauflagen kamen die Beamdog-Ergänzungen nicht immer gut an. Einige neue Text-Passagen soll es geben, die stammen aber allesamt aus der Feder von Chris Avellone - kein anderer Autor soll an der Neuauflage mitgeschrieben haben.

Quelle: Beamblog