Planescape Torment

Nur knapp zwei Wochen nach Ankündigung ist die Planescapce: Torment - Enhanced Edition nun auch schon erschienen. Die Neuauflage des inzwischen knapp 20 Jahre alten Rollenspiel-Klassikers kostet für PC und Mac knapp 20 Euro. Diese Fassungen sind bei Hersteller Beamdog selbst, GOG.com und natürlich Steam erhältlich. Außerdem gibt's Planescapce: Torment - Enhanced Edition auch für Smartphones und Tablets mit Google Android (ab Version 3.0) und Apple iOS (ab 8.0). Für die Mobilfassungen wird nur etwa die Hälfte des eben genannten Betrages fällig.

Planescapce: Torment - Enhanced Edition bietet gegenüber dem Originalspiel aus dem Jahr 1999 einige zusätzliche Features wie Quickloot, Combat-Log und Area-Zooming. Die technischen Verbesserungen halten sich ich in Grenzen. Lediglich das Interface wird in einer höheren Auflösung gerendert. An der eigentlichen Spielgrafik hat sich nichts geändert. Inhaltliche Ergänzungen, etwa zusätzliche Quests oder NPCs, gibt es ebenfalls nicht. Im Anschluss könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Planescapce: Torment - Enhanced Edition ansehen.

