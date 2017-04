Pirates of the Caribbean 5: Im neuen Teaser ist auch Will Turner mit von der Partie!

Pirates of the Caribbean 5:

01.04.2017 um 08:00 Uhr In "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" weht dem vom Glück verlassenen Captain Jack Sparrow ("Alice in Wonderland"-Star Johnny Depp) eine steife Brise des Missgeschicks entgegen, als tödliche Seemänner aus der Schattenwelt, angeführt vom furchterregenden Captain Salazar ("James Bond 007 - Skyfall"-Star Javier Bardem), dem Teufelsdreieck entkommen und nur ein Ziel kennen: jeden Piraten auf offener See zu töten, insbesondere Jack. Seine einzige Überlebenshoffnung ist der legendäre Dreizack des Poseidon. Um diesen zu finden, muss er jedoch eine wenig behagliche Allianz mit der brillanten und hübschen Sternenforscherin Carina Smyth ("Maze Runner"-Star Kaya Scodelario) und dem eigensinnigen, jungen Royal-Navy-Seemann Henry ("Gods of Egypt"-Star Brenton Thwaites) eingehen. Am Steuer der Dying Gull, seines jämmerlich kleinen und schäbigen Schiffs, versucht Captain Jack, nicht nur seine jüngste Flut von Missgeschicken rückgängig zu machen, sondern sein eigenes Leben vor dem eindrucksvollsten und bösartigsten Feind, dem er jemals gegenüberstand, zu retten. Ab 25. Mai 2017 im Kino!

