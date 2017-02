Pirates of the Caribbean: Salazars Rache - Super-Bowl-Trailer

06.02.2017 um 11:22 Uhr Hier könnt ihr euch den Super-Bowl-Trailer zu Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, der in der vergangenen Nacht über die amerikanischen TV-Bildschirme flimmerte. Der inzwischen bereits fünfte Teil der Fluch-der-Karibik-Reihe, erneut mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in der Hauptrolle, läuft am 26. Mai in den hiesigen Kinos an.

