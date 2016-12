Pillars of Eternity 2: Josh Sawyer spricht über das RPG-Sequel

Dass bereits an Pillars of Eternity 2 gearbeitet wird, bestätigte das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment bereits. Viel ist darüber aber noch nicht bekannt. Nun äußerte sich Obsidian Entertainments Josh Sawyer in einem Interview mit RPGCodex zu dem kommenden Rollenspiel.

Er hielt sich zwar nach wie vor sehr bedeckt, verriet aber, dass die Spieler mit mächtigen und epischen Monstern rechnen sollen. Dabei will man das gesamte Spiel aber nicht auf eine Ebene verlagern, auf welcher gegen Götter gekämpft werden soll. In der Welt des RPGs würde es aber noch sehr viele Kreaturen geben, die man noch nicht gesehen habe und darunter befinden sich auch sehr mächtige und gefährliche Wesen.

Weitern erklärt er, dass es derzeit Überlegungen gibt, den NPCs Tagesabläufe zu verpassen, um die Welt noch lebendiger umsetzen zu können. NPCs könnten sich auch von Ort zu Ort bewegen. Auch soll es unter Umständen mehr Interaktionsmöglichkeiten mit der Spielwelt geben. Wie das aussehen soll, verriet er noch nicht, Spieler sollen aber nichts "radikales" erwarten. Eventuell könnten auch Transportmöglichkeiten ihren Weg in das Sequel finden, sodass sich Spieler nicht nur zu Fuß durch die Spielwelt bewegen.

Wann es mehr zu Pilllars of Eternity 2 zu erzählen gibt und wann etwas zum Spiel gezeigt werden kann, steht momentan noch nicht fest. Pillars of Eternity 2 ist nicht das einzige Spiel, an dem Obsidian Entertainment derzeit arbeitet. Die Designer Tim Cain und Leonard Boyarsky entwickeln momentan ein Spiel und neben dem Pathfinder Trading Card Game könnte noch mehr rund um die Fantasy-Lizenz passieren.

Quelle: RPGCodex