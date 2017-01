Pillars of Eternity 2: Deadfire kommt und wurde vor kurzer Zeit offiziell vom kalifornischen Entwickler Obsidian Entertainment angekündigt. Das offizielle Sequel zum beliebten Rollenspiel Pillars of Eternity aus dem Jahr 2015 wurde diesmal jedoch nicht über Kickstarter, sondern über die speziell auf Videospiele ausgerichtete Plattform Fig finanziert. Die Finanzierung lief außerordentlich erfolgreich ab und Pillars of Eternity 2 gilt nach unter 24 Stunden als erfolgreich finanziert. Nach genau 23 Stunden soll es soweit gewesen sein und das geforderte Ziel erreicht worden sein. Stand 28. Januar 2017 um 10:30 Uhr morgens befinden sich sogar 122 Prozent der geforderten Summe von 1,1 Millionen US-Dollar auf dem Finanzierungskonto. Eine Summe von 1.346.200 US-Dollar sind diese Prozente in Zahlen ausgedrückt.

Auch zwei neue Trailer wurde im Zuge dieses Meilensteins herausgegeben. Der erste ist ein 30-sekündiger Clip, der sowohl gezeichnete als auch Ingame-Szenen von Pillars of Eternity 2: Deadfire zeigt. Das zweite Video ist eine Danksagung an Fans uns Unterstützer der Finanzierungskampagne. Obsidians Chef, Feargus Urquhart, äußerte sich ebenso in folgendem Statement sehr dankbar: "Wir haben die besten Fans in der Welt. Es ist erstaunlich, wie schnell sie uns beim Erreichen der Finanzierungsziele für Pillars of Eternity 2: Deadfire geholfen haben. Unsere Fans sind für den wirtschaflichen Erfolg und auch den Erfolg bei den Kritiken des ersten Teil der Reihe verantwortlich und wir freuen uns darauf, das alles erneut für sie mit dem Sequel zu wiederholen."



Pillars of Eternity 2: Deadfire befindet sich für PC, Mac OS X und Linux in der Mache. Einen Release-Termin für das Rollenspiel gibt es aktuell noch nicht. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Pillars of Eternity 2: Deadfire findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird. Was ihr von dem Prequel haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: fig.co