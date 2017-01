Pillars of Eternity 2: Polygon leakt Ankündigung des Rollenspiels

Auf ihren sozialen Kanälen zählen die Entwickler von Obisidian Entertainement derzeit die Stunden bis heute Abend 19 Uhr. Dann planen die Macher von Pillars of Eternity und Tyranny offenbar eine große Ankündigung. Dabei wird es sich aller Voraussicht nach wohl um Pillars of Eternity 2: Deadfire handeln. Das geht aus einem Artikel hervor, der kurzzeitig auf der Webseite des US-Magazins Polygon zu sehen war. Auch wenn die Meldung inzwischen wieder offline ist, vergisst das Internet nichts. User der Diskussions-Plattform reddit haben Screenshots der Enthüllung angefertigt und auch die darin enthaltenen Bilder gesichert.

Wie schon beim Vorgänger soll die Entwicklung des Rollenspiels auch diesmal wieder über Crowd-Funding finanziert werden. Diesmal jedoch nicht über Kickstarter, sondern die speziell auf Videospiele ausgerichtete Plattform Fig. Ziel der Entwickler ist es über diesen Weg mindestens 1,1 Millionen US-Dollar einzunehmen. Der Vorgänger hatte im Oktober 2012 fast vier Millionen US-Dollar über Crowd-Fundung erzielt. Pillars of Eternity 2: Deadfire soll dort ansetzen, wo der erste Teil aufgehört hat. Im Mittelpunkt des Spiels soll dabei die Statue von Caed Nua stehen, die im Vorgänger noch Teil einer durch Stretch-Goals hinzugefügten Nebenquest war.

"Eothas ... der Gott des Lichts und der Wiedergeburt wurde für Tot gehalten, aber nun bewohnt er den Steintitan, der für Jahrtausende begraben unter deiner Festung saß, Caed Nua. Auf seinem Weg aus dem Untergrund zerstört er deine Festung und lässt dich an der Schwelle zum Tod zurück. Um deine Seele zu retten, musst du den missratenen Gott aufspüren und antworten verlangen - Antworten die Sterbliche und Götter zugleich ins Chaos stürzen können", heißt es in der ebenfalls im geleakten Artikel erwähnten Pressemitteilung.

Während der Kampagne soll der Spieler über Land und See reisen und dabei auf neue Kulturen und Umgebungen treffen. Es soll auch eine Rückkehr einiger alter Gruppenmitglieder geben. Möglicherweise wird es sogar einen Savegame-Import geben, um eure Entscheidungen im ersten Teil zu übernehmen. Die Crowd-Funding-Kampagne für Pillars of Eternity 2: Deadfire soll parallel zur offiziellen Ankündigung am heutigen Abend starten.

Quelle: Reddit / Polygon