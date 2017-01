Pillars of Eternity 2: Deadfire - Trailer zur Crowdfunding-Kampagne

29.01.2017 um 13:15 Uhr Die Finanzierungskampagne zu Pillars of Eternity 2: Deadfire ist live und Entwickler Obsidian stellt das Projekt im Video vor. Pillars of Eternity 2 soll da weitermachen, wo die erste Fassung geendet hat und das Spielprinzip einen Schritt weiter führen. Dabei soll es keine Experimente geben und das Erfolgsrezept in ein Sequel umgewandelt werden.

