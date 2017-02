Pillars of Eternity 2: Deadfire: Kleinere Party als im Vorgänger dafür bessere Wegfindung

Von Computer-Rollenspielen ist schon seit den Anfangstagen eine Partygröße von sechs Personen bekannt. Meist gibt es zwei bis drei Zauberer, einen Dieb und zwei Kämpfer. Auch in Pillars of Eternity konntet ihr sechs Helden in eurer Gruppe haben. Allerdings brachte dies einige Probleme mit sich.

Gerade in Sachen Pathfinding, also der Wegfindung, müssen die Wege der einzelnen Figuren gut berechnet werden können, sodass sich diese ohne Probleme durch die Welt bewegen können. Gerade in Kämpfen ist dies essentiell. Wie Fans des RPGs sicher schon festgestellt haben, war es gerade dann schwierig, wenn es mehrere Nahkämpfer gab, die irgendwie versuchten, an den Feind zu kommen, um ihn treffen zu können.

Für Pillars of Eternity 2: Deadfire wollen die Entwickler die Anzahl der Gruppenmitglieder reduzieren. Dies soll dazu führen, dass die Kämpfe übersichtlicher und bessern zu steuern sind. Hinzu kommen generelle Verbesserungen am Pathfinding-System, eine leichte Vergrößerung der Auswahl-Kreise der Partymitglieder, eine leichte Erhöhung der Reichweite von Nahkampfwaffen und Änderungen an den Grafikeffekten, die nun der Übersichtlichkeit kürzer dargestellt werden sollen. Sollte ein Kämpfer mal nicht wissen, was er tun soll, so zeigt eine Animation dies auch an, sodass man als Spieler reagieren kann.

Die Anzahl der Partymitglieder wird von sechs auf fünf reduziert, wodurch sich die Helden in den Schlachten einfacher steuern lassen sollen. Die Reduzierung der Anzahl der Gruppenmitglieder auf fünf wurde außerdem von Obsidians Chef Feargus Urquhart bestätigt.

Im offiziellen Forum von Pillars of Eternity 2: Deadfire wird schon heftig über diese Änderung diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter als auch Gegner, die meisten jedoch wünschen sich laut einer Umfrage weiterhin sechs Partymitglieder. Es handelt sich also um eine sehr kontroverse Änderung.

Pillars of Eternity 2: Deadfire soll im ersten Quartal 2018 erscheinen. Derzeit findet eine Crowdfunding-Finanzierung über die Plattform Fig statt.

Quelle: Somethingawful