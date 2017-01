Pillars of Eternity 2: Deadfire - schon zwei Crowdfunding-Stretchgoals erreicht

Die Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2: Deadfire beim Portal Fig hat einen überaus rasanten Start hingelegt. Binnen nicht einmal eines Tages war die gewünschte Mindestsumme von 1,1 Millionen Dollar erreicht, die ausreichen soll, um das Rollenspiel-Sequel zu realisieren. Inzwischen sind es über 500.000 Dollar mehr. Damit wurden auch bereits die ersten beiden Stretchgoals genommen. Pillars of Eternity 2: Deadfire bekommt nun zwei Unterklassen spendiert (1,4 Mio.). Außerdem wurde das zu erreichende Maximal-Level von 16 auf 18 angehoben und russische Lokalisierung zugesagt (1,6 Mio.).

Das nächste Stretchgoal (1,8 Mio.) liegt in greifbarer Nähe. Dann steht ein weiterer Begleiter in Pillars of Eternity 2: Deadfire zur Auswahl, der Priester / Mönch Xoti. Bei 2,0 Mio. gibt's dann auch noch KI-Customization für Begleiter per Skript und spanische Lokalisierung. Weitere Stretchgoals wurden noch nicht gesteckt. Das dürfte aber wohl nur eine Frage der Zeit sein. Pillars of Eternity 2: Deadfire befindet sich bereits seit einiger Zeit in Entwicklung und soll im 1. Quartal des kommenden Jahres erscheinen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Pillars of Eternity 2: Deadfire.

Quelle: Fig