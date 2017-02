Pillars of Eternity 2: Deadfire

Die Finanzierungskampagne zu Pillars of Eternity 2 auf Fig.co hat bereits die 2-Millionen-Marke geknackt und läuft noch weiter. 20 Tage sind es noch, die bis zum Ende der Kampagne vor uns stehen und schon jetzt wurden 191 Prozent der ursprünglich geforderten Summe von 1,1 Millionen US-Dollar gesammelt.. Bereits vor einigen Tagen konnte das erfolgreiche Erreichen von zwei Crowdfunding-Stretchgoals vermeldet werden. Mit Stand heute (4. Februar 2017) sind es bereits fünf von sieben Stretchgoals, die durch treue Unterstützer und Geldspender erreicht wurden. Als die 2 Millionen erreicht wurden, veröffentlichte Game Director Josh Sawyer ein neues Backer-Update-Video, in dem er genau auf das "Multiclass-System" eingeht, das es im fertigen Spiel geben wird, und dieses erklärt. Den Clip seht ihr unterhalb dieses Artikels.

Multiklassen - Ein komplexes System, das aber für jedermann verständlich sein soll

Subklassen waren das zweite Stretchgoal nach der eigentlichen Finanzierung des Games. "Ihr könnt zwischen zwei Subklassen pro Klasse wählen", heißt es in der Definition des Ziels. Subklassen und Multiklassen bei Pen-and-Paper-RPGs können zu einem komplexen Thema ausufern, Obsidian bemüht sich jedoch bei diesem System einen Mittelweg zwischen tiefgehender Individualisierung und einem relativ einfach zu verstehender Spielmechanik zu finden. Jeder Charakter in Pillars of Eternity 2 wird sich eine primäre und eine Subklasse auswählen können und auch in der Lage sein jeder Zeit zwischen den zwei Klassen zu wechseln. Man wird Klassen nach belieben wählen und verschmelzen können, es wird nur eine Einschränkung geben: man wird niemals mehr als zwei Klassen zusammenführen können. Laut Sawyer wird es verworren, wenn man damit anfängt, drei oder mehrere Klassen in einem Charakter zu verschmelzen.

Jede Multiklasse soll eine eigene Bezeichnung bekommen. Eine Mischung aus Kämpfer und Zauberer wird demnach "Kampfmagier" heißen, eine aus Paladin und Druide "Liberator", eine aus Zauberer und Barbare "Schamane" und so weiter. Insgesamt soll es möglich sein, 55 Multiklassen zu erstellen undb Obsidian arbeitet daran, allen einen coolen Namen zu verpassen, der die Fähigkeiten der Klasse widerspiegelt. Mehr interessante Fakten zu dem Multiklassen-System von Pillars of Eternity 2: Deadfire könnt ihr euch im besagten Video anschauen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Pillars of Eternity 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von dem Multiklassen-System haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!