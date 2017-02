Pillars of Eternity 2: Deadfire hat inzwischen die Marke von 3 Millionen Crowdfunding-Dollar bei der Plattform Fig überschritten. Die Summe stammt etwa zu gleichen Teilen von Investoren und Spielern. Bislang waren schon mehr als 27.000 Backer bereit, Geld für die Entwicklung von Pillars of Eternity 2: Deadfire vorzustrecken. Kein anderes jemals über Fig finanziertes Projekt kann da mithalten, auch nicht Wasteland 3 oder Psychonauts 2.

Gleichzeitig wurde damit das "Relationships"-Stretchgoal freigeschaltet. In Pillars of Eternity 2: Deadfire werden Partymitglieder also Beziehungen untereinander eingehen. Bei Erreichen von 3,25 Millionen Dollar ergänzt Obsidian Entertainment vier "Sidekicks", welche die Heldencrew auf ihrem Abenteuer begleiten. Bis dahin fehlen lediglich noch knapp 150.000 Dollar. Das könnte klappen, die Fig-Kampagne für Pillars of Eternity 2: Deadfire endet erst am 25. Februar. Den Vorgänger noch zu übertreffen, dürfte aber schwer werden: Für diesen konnte Obsidian, damals bei Kickstarter, knapp 4 Millionen Dollar einsammeln. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Pillars of Eternity 2: Deadfire.

Quelle: Fig