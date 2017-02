Ende Januar 2017 kündigte das Entwicklerteam von Obsidian Entertainment die Crowdfunding-Kampagne für Pillars of Eternity 2: Deadfire an. Gerade einmal 24 Stunden nach dem Start konnte das gesetzte Ziel von 1,1 Millionen US-Dollar erreicht werden. Und die Unterstützung der Rollenspiel-Fans nimmt derzeit kein Ende. So konnte die Kampagne heute auf der - speziell für Videospiele ausgelegten - Internetseite Fig.co die nächste Marke von zwei Millionen US-Dollar knacken. Über 18.000 Personen haben bereits eine Spende für Pillars of Eternity 2: Deadfire abgegeben.

In den vergangenen Tagen wurden zudem bereits die ersten "Stretchgoals" erreicht, die das Spiel um weitere Funktionen erweitern. Demnach dürfen sich Fans bereits auf eine Lokalisierung in den Sprachen Deutsch, Russisch, Französisch und mehr freuen. Zudem wurde die Level-Begrenzung von 16 auf 18 angehoben und es wird nun zwei Unterklassen pro Spielklasse geben. Bei einer Summe von 2,2 Millionen US-Dollar wird das Entwicklerteam italienische Sprache, spezielle NPC-Portraits und ein anpassbares User-Interface hinzufügen.

Mit dem Erreichen des heutigen Meilensteins hat Obsidian Entertainment zudem ein neues Stretchgoal für 2,4 Millionen US-Dollar angekündigt. Sollte auch dieses Ziel erreicht werden, werden die Sprachausgabe des Rollenspiels erweitert und eine Übersetzung in Koreanisch angeboten. Die Crowndfunding-Kampagne wird am 25. Februar 2017 offiziell zu Ende gehen. Weitere Meldungen und Videos zu Pillars of Eternity 2: Deadfire findet Ihr auf unserer Themenseite.