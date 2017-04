Phoenix Point: Crowdfunding-Kampagne zum inoffiziellen XCOM-Sequel gestartet

Bei der auf Computer- und Videospiele spezialisierten Crowdfunding-Plattform Fig ist am 25. April die Finanzierungskampagne zum SciFi-Taktikspiel Phoenix Point angelaufen. Entwickler Snapshot Games (Chaos Reborn) hat eine Summe von 500.000 Dollar als Mindestziel ausgegeben. Mehr als die Hälfte wurde bereits erreicht. Stretchgoals für Phoenix Point tauchen im Kampagnentext bislang nicht auf. Deren Bekanntgabe dürfte aber wohl nur eine Frage der Zeit sein.

Hinter Phoenix Point steht Julian Gollop, der Schöpfer der XCOM-Reihe. Das sieht man seinem neuen Projekt auch deutlich an. In der Pressemitteilung zum Start der Fig-Kampagne wird Phoenix Point sogar explizit als "geistige Fortsetzung" bezeichnet. Der Release ist für Ende 2018 auf PC (Steam und GOG.com) geplant. Umsetzungen für Konsolen wird es nach derzeitigem Stand nicht geben. Unterhalb könnt ihr euch einen Trailer zu Phoenix Point mit zahlreichen Gameplay-Szenen ansehen. Screenshots findet ihr in der Galerie.

