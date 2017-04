Phantastische Tierwesen: Jude Law wird der junge Dumbledore

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist es Jude Law, bekannt aus Filmen wie "Grand Budapest Hotel" und bald in "King Arthur - Legend oft he Sword" im Kino zu sehen, der die Rolle des jungen Dumbledore übernehmen wird. Damit tritt er in große Fußstapfen: In den "Harry Potter"-Filmen wurde der weise Schulleiter zunächst von Richard Harris dargestellt. Nach dessen Tod 2002 führte Michael Gambon die Rolle fort. In den "Phantastische Tierwesen"-Filmen wäre JudeLaw somit der Gegenpart von Johnny Depp, der in Teil 1 als Gellert Grindelwald enthüllt wurde.

Die Chemie zwischen diesen beiden Schauspielern ist für die Entwicklung der kommenden Filme extrem wichtig. Denn wie eingefleischte "Harry Potter"-Fans bereits aus den Büchern wissen: Dumbledore und Gellert Grindelwald waren als Jugendliche enge Freunde. Und vielleicht sogar noch etwas mehr. Denn, dass Dumbledore schwul ist, ist längst kein Geheimnis mehr und Grindelwald war laut J.K. Rowling seine erste, große Liebe. Das machte es für ihn umso brutaler, als der sich immer mehr der dunklen Magie zuwandte und schlussendlich sein wahres Gesicht zeigte. In "Harry Potter" wird erzählt, dass es im Jahr 1945 zu einem großen Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald kam, den der spätere Hogwarts-Schulleiter schließlich gewann. Wie das filmisch in den "Phantastische Tierwesen"- Filmen umgesetzt wird? Wir sind gespannt.

Wer im zweiten Teil auch definitiv wieder dabei sein wird, ist das Trio um Newt Scamander (Eddie Redmayne) und die Schwestern Queenie (Alison Sudol) und Porpentina (Katherine Waterston). Auch David Yates kehrt als Regisseur für Teil 2 zurück. Das Sequel wird auch nicht mehr hauptsächlich in New York spielen, sondern bekommt Schauorte in Paris und Watford in England.

Am 15. November 2018 läuft "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 2" in den deutschen Kinos an.