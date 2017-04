Phantastische Tierwesen 2: Callum Turner wird Eddie Redmaynes Bruder

In Teil 1 wird er nur kurz erwähnt, soll aber in der Fortsetzung anscheinend selbst in Erscheinung treten: Newts Bruder Theseus. Für die, die gar nicht wissen, von wem die Rede ist: Als Newt vom Macusa verhaftet wird, zeigt der Film eine Unterhaltung zwischen zwei amerikanischen Zauberern. Darin fragt einer der beiden, wer dieser junge Mann - also Newt - sei, woraufhin der andere antwortet, das sei Mr. Scamander. "Der Kriegsheld?", fragt der erste dann beeindruckt, wird aber gleich abgewiegelt: "Nein, sein Bruder."

Eben genau dieser Bruder, von dem wir nicht kaum mehr wissen als den Namen, wird in der Fortsetzung nun anscheinend mit Callum Turner besetzt. Laut Variety und Hollywood Reporter befindet er sich in Verhandlungen mit den "Phantastische Tierwesen"-Chefs. Am bekanntesten ist wohl seine Rolle als Tiger in "Green Room" und seine Beteiligung in der Videospiel-Verfilmung "Assassins Creed". Zuletzt war er in der Lovestory "Tramps" zu sehen. Damit ist Turner neben Jude Law als junger Dumbledore der zweite Neuzugang im Cast von "Phantastische Tierwesen 2".

Ein ähnliches Schicksal trifft übrigens Zoe Kravitz Rolle der Leta Lestrange. In "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" war sie nur in einer Szene als Foto zu sehen. Als Queenie Newt nach dem Mädchen fragt, scheint das nicht verheilte Wunden wieder aufzureißen. Er erzählt, dass sie zu seinen Schulzeiten in Hogwarts beste Freunde waren - und noch mehr, sagen seine traurigen Augen - diese Zeiten aber vorbei seien. Daraufhin fügt Queenie hinzu, Leta habe immer nur genommen und Newt verdiene jemanden, der viel mehr gebe. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob Newt und Leta in der Fortsetzung aufeinander treffen - und auch wie dieses Treffen ablaufen könnte. Spannend wäre es auch, zu erfahren, wie Leta mit der berüchtigten Bellatrix Lestrange aus der "Harry Potter"-Reihe verwandt ist.