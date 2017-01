Pets: Fortsetzung um ein Jahr verschoben

Der Animationsspaß "Pets 2" wurde eigentlich für den Juli 2018 angekündigt. Universal gab nun aber eine Verschiebung um ein Jahr bekannt. US-Termin ist hier der 3. Juli 2019, der deutsche Termin dürfte nicht weit davon entfernt liegen.



Auch das tierische Animations-Musical "Sing" lockte in Deutschland fast 2,2 Millionen Besucher in die Kinos. And the Show must go on: "Sing 2" soll Ende Dezember 2020 in die Kinos kommen.

Die "Minions" bekommen ebenfalls einen weiteren Solo-Kinoauftritt im Juli 2020. Die witzigen Gelbgesichter, die demnächst wieder als Sidekicks in "Ich - Einfach unverbesserlich 3" (Kinostart: 6. Juli 2017) zu sehen sind, bescherten der Partnerschaft Illumination Entertainment und Universal Pictures bisher ihren größten Hit weltweit.