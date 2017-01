Persona 5: Die Paläste des Bösen im neuen Trailer

Thema des neuesten Trailers zu Persona 5 sind die sogenannten Palaces. So werden die Festungen genannt, in denen sich das Böse zumeist versteckt hält. Die Phantom-Diebe gelangen dort - natürlich erst nach Schulschluss - ausschließlich per auf ihren Smartphones befindlicher Metaverse-Navigator-App hin. Die Palaces befinden sich nämlich nicht in unserer Welt, sondern in einer Art Paralleluniversum.

Einmal dort angekommen gilt es, die Brut zu besiegen. Persona 5 erscheint hierzulande am 4. April für PS3 und PS4. Für Sonys aktuelle Heimkonsole kann das hochgelobte Japano-Rollenspiel, das im Herkunftsland schon seit mehrere Monaten erhältlich ist, auch in Form einer aufwendig ausgestatteten Collector's Edition geordert werden.