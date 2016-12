Das Onlinemagazin 4Gamer.net hat, wie in jedem Jahr, japanische Entwickler nach ihrem ganz persönlich Game of the Year 2016 befragt. Geantwortet haben insgesamt 149 Angestellte von Studios wie Grasshopper Manufacture, Koei Tecmo, Square Enix, Sega, Spike Chunsoft, Sony, Namco Bandai, Capcom, Mistwalker, Ys Net, oder auch Platinum Games. Mitarbeiter des nach wie vor mit Abstand größten Videospieleherstellers aus dem Land der aufgehenden Sonne, nämlich Nintendo, haben interessanterweise nicht teilgenommen..

Einen denkbar knappen Sieg bei 4gamer.nets Wahl zum Spiels des Jahres konnte Persona 5 (21 Stimmen) davontragen. In Japan ist das Rollenspiel bereits seit einigen Monaten erhältlich. Deutschland-Release ist erst Anfang April 2017. Das Treppchen komplettieren Pokemon Go (20) und Final Fantasy 15 (17). Schon mit gehörigem Abstand folgen The Last Guardian (8) und dann mit Inside (7) sowie Overwatch (5) auch die ersten beiden Titel aus westlicher Produktion. Die komplette Liste mit allen Platzierungen findet ihr unter dem Quellenlink.

Quelle: 4Gamer.net